Укренерго прогнозує підвищення рівня заживлення споживачів на 20-30%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. В центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай, інформує УНН посилаючись на повідомленні Укренерго в Facebook.
Деталі
Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.
В компанії висловили сподівання, що до кінця наступної доби вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%.
"Ворог підступно хоче нас залякати темрявою та холодом. Поки енергетики дають йому гідну відсіч на енергетичному фронті, просимо українців також допомогти протистояти агресору: подбати про себе та своїх рідних, зібратися та згуртуватися. В ці часи нам всім потрібна витримка та мужність. Разом переможемо", - зауважили в Укренерго.
Додамо
У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.