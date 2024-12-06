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"Укрэнерго" объявило графики отключений света на 7 декабря: когда ждать обесточивания

"Укрэнерго" объявило графики отключений света на 7 декабря: когда ждать обесточивания

Киев  •  УНН

 • 1056 просмотра

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Для бытовых потребителей в течение дня будет действовать одна очередь отключений

Завтра, 7 декабря, стабилизационные отключения будут действовать с 09-00 до 20-00, сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.

Для бытовых потребителей: 09:00 – 20:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса: 08:00 – 21: 00 — применение графиков ограничения мощности

Также, "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. 

Напомним

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света из-за повреждения энергосистемы. Импорт электроэнергии осуществляется из пяти стран общим объемом 14 514 МВт•ч.

Алина Волянская

Алина Волянская

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