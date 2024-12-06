"Укрэнерго" объявило графики отключений света на 7 декабря: когда ждать обесточивания
Киев • УНН
Для бытовых потребителей в течение дня будет действовать одна очередь отключений
Завтра, 7 декабря, стабилизационные отключения будут действовать с 09-00 до 20-00, сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.
Для бытовых потребителей: 09:00 – 20:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса: 08:00 – 21: 00 — применение графиков ограничения мощности
Также, "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним
В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света из-за повреждения энергосистемы. Импорт электроэнергии осуществляется из пяти стран общим объемом 14 514 МВт•ч.