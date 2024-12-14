"Укрэнерго" объявила график отключений света на 15 декабря: когда ждать ограничений
Киев • УНН
"Укрэнерго" опубликовала расписание отключений электроэнергии на 15 декабря для населения и бизнеса.
"Укрэнерго" обнародовала графики отключений электроэнергии на завтра, 15 декабря, сообщает УНН.
Завтра, 15 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
08:00 - 14:00 - одна очередь отключений
14:00 - 17:00 - две очереди отключений
17:00 - 22:00 - одна очередь отключений
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
08:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности
Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре
"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в „Укрэнерго".
В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.