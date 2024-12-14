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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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"Укрэнерго" объявила график отключений света на 15 декабря: когда ждать ограничений

"Укрэнерго" объявила график отключений света на 15 декабря: когда ждать ограничений

Киев  •  УНН

 • 2118 просмотра

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"Укрэнерго" опубликовала расписание отключений электроэнергии на 15 декабря для населения и бизнеса.

"Укрэнерго" обнародовала графики отключений электроэнергии на завтра, 15 декабря, сообщает УНН.

 Завтра, 15 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

 ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

08:00 - 14:00 - одна очередь отключений

14:00 - 17:00 - две очереди отключений

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

08:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности

Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в „Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго