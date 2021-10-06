"Укрэксимбанк" пообещал провести пресс-конференцию для журналистов, но вышла "неприятность"

Так, ранее “Укрэксимбанк” пригласил журналистов в 13:00 на пресс-конференцию “касательно официальной позиции АО “Укрэксимбанк”.



В то же время в указанное время к прессе вышла “представитель пресс-службы” Марина Фоменко и сообщила, что мероприятие “отмененно”.

Цитата

“Приносим свои извинения о том, что не сообщили раньше, но как видите события развиваются довольно стремительно. Заявление председателя правления об отстранении а также его официальные извинения были обнародованы. Решением наблюдательного совета Мецгер Евгений Володимировач отстранен от исполнения обязанностей. Дальнейшая информация относительно развития событий будет сообщаться методом официальных коммуникаций на наших официальных ресурсах”, — сказала она.

Детали

После этого она заявила, что заканчивает пресс-конференцию.

На все вопросы представитель банка отвечала, что “не уполномочена” давать ответ.

СМИ пошли в помещение банка чтобы найти человека, уполномоченного давать ответы на вопросы, однако пройти в часть помещений не позволила охрана здания.

В конце концов к журналистам вышел человек, который отметил, что приносит извинения “от маркетологов”.

“Отдел маркетинга в моем лице Захарова Артема извиняется перед журналистами за эту историю. К сожалению, это не официальная позиция банка, а исключительно моя”, — сказал представитель банка.

Он, правда, также заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы, и пригласил СМИ к выходу.

Контекст

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение в течении часа, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.