"Укрексімбанк" пообіцяв провести пресконференцію для журналістів, але вийшла "халепа"

Так, раніше “Укрексімбанк” запросив журналістів о 13:00 на пресконференцію “щодо офіційної позиції АТ “Укрексімбанк”.



Водночас у зазначений час до преси вийшла “представник пресслужби” Марина Фоменко і повідомила, що захід “відмінено”.

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“Приносимо свої вибачення про те, що не повідомили раніше, але як бачите події розвиваються досить стрімко. Заява голови правління про відсторонення а також його офіційні вибачення були оприлюднені. Рішенням наглядової ради Мецгера Євгена Володимировача відсторонено від виконання обов’язків. Подальша інформація щодо розвитку подій буде повідомлятись методом офіційних комунікацій на наших офіційних ресурсах”, — сказала вона.

Деталі

Після цього вона заявила, що закінчує пресконференцію.

На всі питання представниця банку відповідала, що “не уповноважена” давати відповідь.

ЗМІ пішли в приміщення банку щоб знайти людину, уповноважену давати відповіді на питання, однак пройти в частину приміщень не дозволила охорона будівлі.

Зрештою до журналістів вийшов чоловік, який зазначив, що приносить вибачення “від маркетологів”.

“Відділ маркетингу у моїй особі Захарова Артема вибачається перед журналістами за цю халепу. Нажаль, це не є офіційна позиція банку, а виключно моя”, — сказав представник банку.

Він, щоправда, також заявив, що не уповноважений відповідати на питання, та запросив ЗМІ до виходу.

Контекст

У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція негайно відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.