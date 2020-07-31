Укргосархив рассекретил еще 192 советских документа и издания

"Украина является лидером среди бывших советских республик в рассекречивании документов времен СССР, а ее законодательство в этом отношении одно из самых либеральных, что подтверждено международными рейтингами", - сообщил глава Укргосархива Анатолий Хромов.

Так, в момент обретения Украиной независимости в 1991 году засекреченные архивы бывшего СССР составляли 50% от общего количества. А в результате системного рассекречивания этих архивов в 2010 году степень секретности Национального архивного фонда оставался менее 1%.

Между тем, как напоминается, в 2015 году был принято комплекс декомунизацийних законов, один из которых - Закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Этим законом Украины признала, что секреты СССР не являются секретами независимой Украины, а поэтому документы определенных органов абсолютно открыты.

В то же время до сих пор в украинских архивах находят документы коммунистической эпохи под грифом "секретно".

"Следовательно, в конце мая Государственная архивная служба рассекретила 192 документа и издания, среди которых:



"Инструкция по секретному делопроизводству" (1928 года издания);



Монография, посвященная деятельности организации украинских националистов на территории Волыни (1935 года издания);



Сборник документов "О японском шпионаже в царской России" (1945 года издания);



"Список-справочник на членов еврейско-буржуазно-националистических организаций Закарпатья" (1953 года издания)", - говорится в сообщении.



Кроме того, сейчас, как сообщается, продолжается работа над созданием Мартиролога - базы данных, которая должна вобрать все сведения о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима.

"Государственная архивная служба планирует, что вскоре совместно с коллегами из других ведомств смогут обеспечить интеллектуальный доступ к этой информации, когда каждый желающий сможет онлайн по имени, фамилии и дате рождения проверить, есть ли документы о репрессиях в отношении его или его родственников, и в каком архиве они сохраняются", - добавили в Минюсте.

Ранее УНН сообщал, что "Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивных книг из советских ЗАГСов.