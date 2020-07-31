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Укрдержархів розсекретив ще 192 радянські документи та видання

Укрдержархів розсекретив ще 192 радянські документи та видання

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Державна архівна служба України продовжує розсекречувати документи комуністичної доби. Наприкінці травня було розсекречено 192 документи та видання. Про це повідомляє УНН із посиланням повідомлення у Telegram-каналі Міністерства юстиції України.

"Україна є лідером серед колишніх радянських республік у розсекречуванні документів часів СРСР, а її законодавство щодо цього є одним із найліберальніших, що підтверджено міжнародними рейтингами", - повідомив голова Укрдержархіву Анатолій Хромов.

Так, у момент здобуття Україною незалежності в 1991 році засекречені архіви колишнього СРСР становили 50% від загальної кількості. А внаслідок системного розсекречення цих архівів у 2010 році ступінь засекреченості Національного архівного фонду залишався менш як 1%.

Поміж тим, як нагадується, у 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цим законом Україна визнала, що секрети СРСР не є секретами незалежної України, а тому документи визначених органів є абсолютно відкритими.

Водночас і досі в українських архівах знаходять документи комуністичної доби під грифом "секретно".

"Відтак, наприкінці травня Державна архівна служба розсекретила 192 документи та видання, серед яких:

  • "Инструкция по секретному делопроизводству" (1928 року видання);
  • Монографія, присвячена діяльності організації українських націоналістів на території Волині (1935 року видання);
  • Збірник документів "Про японский шпионаж в царской России" (1945 року видання);
  • "Список-справочник на членов еврейско-буржуазно-националистических организаций Закарпатья" (1953 року видання)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наразі, як повідомляється, продовжується робота над створенням Мартирологу – бази даних, яка має увібрати усі відомості про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.

"Державна архівна служба планує, що невдовзі спільно з колегами з інших відомств зможуть забезпечити інтелектуальний доступ до цієї інформації, коли кожен охочий зможе онлайн по імені, прізвищу та даті народження перевірити, чи є документи щодо репресій відносно неї або її родичів, та в якому архіві вони зберігаються", - додали у Мін'юсті.

Раніше УНН повідомляв, що "Бабин Яр" викладе у загальний доступ понад 600 архівних книг із радянських РАГСів.

Українські Національні Новини

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