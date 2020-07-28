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"Бабин Яр" викладе у загальний доступ понад 600 архівних книг із радянських РАГСів

"Бабин Яр" викладе у загальний доступ понад 600 архівних книг із радянських РАГСів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" викладе у загальний доступ понад 600 архівних книг із радянських РАГСів 20-30-х років ХХ століття, що дозволить людям підтвердити своє походження чи встановити родинні зв’язки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу меморіального центру.

"У рамках проекту "Імена" Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом із Державним архівом Києва оцифровує архівні книги РАГСів 1925-1936 років. На ці документи вже довгий час чекають люди, яким необхідно підтвердити своє походження або встановити факт родинних зв'язків. На даний момент оцифровано вже більше 20 тис. документів за 1925-1926 роки. Усього в архіві більше 600 книг РАГСів, які містять записи про народження, смерть, шлюб, зміну прізвищ", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника проекту "Імена" Анни Фурман - матеріалів РАГСів того часу надзвичайно багато, їх обробляють частинами, по роках.

"Ці документи у цифровому форматі зараз у попиті, люди шукають їх з конкретною метою – дізнатися щось про своїх предків, підтвердити єврейство або іншу національність для еміграції, скласти родовід, провести генеалогічне дослідження", - додала Анна Фурман.

Директор Державного архіву Києва Олександр Панченко стверджує, що люди – і письмово, і особисто – часто звертаються до архіву за цими документами.

"Шукають своє коріння, підтвердження спорідненості, національності, наприклад, у разі, якщо потрібно поховати людину поруч з родичами… Записи РАГСів надходять до нас в архів на зберігання і для загального користування через 75 років. На жаль, зараз у нас недостатньо місця у сховищі, тому у нас зберігаються документи тільки по 1936 рік. Записи з 1919 по 1923 роки ми оцифрували самі, але у нас є певні проблеми з сайтом, тому поки що ці скани можна знайти лише в електронній базі у нашій читальній залі", - зазначив Олександр Панченко.

Повідомляється, що незабаром оцифрований архів книг РАГСів буде доступний на новій онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", яка буде запущена у вересні.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко анонсував відкриття державного меморіалу "Бабин Яр" на 2021 рік.

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