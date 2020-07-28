"Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивных книг из советских ЗАГСов

"В рамках проекта "Имена" Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги загсов 1925-1936 годов. На эти документы уже долгое время ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей. На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов за 1925-1926 годы. Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, которые содержат записи о рождении, смерти, браке, изменение фамилий", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта "Имена" Анны Фурман - материалов ЗАГСов того времени очень много, их обрабатывают частями, по годам.

"Эти документы в цифровом формате сейчас в спросе, люди ищут их с конкретной целью - узнать что-то о своих предках, подтвердить еврейство или иную национальность для эмиграции, составить родословную, провести генеалогическое исследование", - добавила Анна Фурман.

Директор Государственного архива Киева Александр Панченко утверждает, что люди - и письменно, и лично - часто обращаются в архив по поводу этих документов.

"Ищут свои корни, подтверждение родства, национальности, например, в случае, если нужно похоронить человека рядом с родственниками... Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы оцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашем читальном зале", - отметил Александр Панченко.

Сообщается, что вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет запущена в сентябре.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал открытие государственного мемориала "Бабий Яр" на 2021 год.