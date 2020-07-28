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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 104284 просмотра

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4 марта, 13:25 • 109340 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129613 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101775 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102490 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104344 просмотра

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"Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивных книг из советских ЗАГСов

"Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивных книг из советских ЗАГСов

Киев  •  УНН

 • 25056 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивных книг из советских ЗАГСов 20-30-х годов ХХ века, что позволит людям подтвердить свое происхождение или установить родственные связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мемориального центра.

"В рамках проекта "Имена" Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги загсов 1925-1936 годов. На эти документы уже долгое время ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей. На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов за 1925-1926 годы. Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, которые содержат записи о рождении, смерти, браке, изменение фамилий", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта "Имена" Анны Фурман - материалов ЗАГСов того времени очень много, их обрабатывают частями, по годам.

"Эти документы в цифровом формате сейчас в спросе, люди ищут их с конкретной целью - узнать что-то о своих предках, подтвердить еврейство или иную национальность для эмиграции, составить родословную, провести генеалогическое исследование", - добавила Анна Фурман.

Директор Государственного архива Киева Александр Панченко утверждает, что люди - и письменно, и лично - часто обращаются в архив по поводу этих документов.

"Ищут свои корни, подтверждение родства, национальности, например, в случае, если нужно похоронить человека рядом с родственниками... Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы оцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашем читальном зале", - отметил Александр Панченко.

Сообщается, что вскоре оцифрованный архив книг ЗАГСов будет доступен на новой онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет запущена в сентябре.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал открытие государственного мемориала "Бабий Яр" на 2021 год.

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