Украину посетит Могерини - нардеп

"Мы должны четко понимать, что есть вопросы наших западных партнеров, которые, даже после всех заявлений о том, что Россия нацелена на глобальное противостояние, о том, что Россия бряцает оружием и готова к какому-то апокалиптического сценарию. Мы не видим серьезности намерений ужесточать санкции, мы видим, насколько сложно ЕС удерживать санкции, которые есть", - напомнила депутат.

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По словам Гопко, такую ​​политику можно наблюдать из-за того, что санкции бьют по карману западных стран, например Германии.

"В Украине с визитом едет г-жа Могерини, ее последний визит был в 2015 году, сейчас она планирует приехать в Киев. Это очень хорошо, но ее же в частности стратегии, озвученные еще в январе: "мы не увидели вообще российской угрозы для европейского континента", мы не увидели упоминание Украины", - отметила она.

Напомним, как сообщали ранее СМИ, Ф.Могерини, вероятно, посетит Украину в марте.