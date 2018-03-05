Україну відвідає Могеріні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. До України приїде верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Таку інформацію у понеділок під час дискусії підтвердила народний депутат України Ганна Гопко, передає кореспондент УНН.
“Ми повинні чітко розуміти, що є питання наших західних партнерів, які, навіть після всіх заяв про те, що Росія націлена на глобальне протистояння, про те, що Росія брязкає своєю зброєю і готова до якогось апокаліптичного сценарію. Ми не бачимо серйозності намірів посилювати санкції, ми бачимо, наскільки складно ЄС втримувати санкції, які є”, — нагадала нардеп.
За словами Гопко, таку політику можна спостерігати через те, що санкції б'ють по кишені західних країн, наприклад Німеччини.
“В Україну з візитом їде нарешті пані Могеріні, її останній візит був у 2015 році, зараз вона планує приїхати в Києв. Це дуже добре, але її ж зокрема стратегії, озвучені ще в січні: „ми не побачили взагалі російської загрози для європейського континенту“, ми не побачили згадування України”, — зазначила вона.
Нагадаємо, як повідомляли раніше ЗМІ, Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну у березні.