Украину накрыла магнитная буря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня утром Украину накрыла магнитная буря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"12 мая астрономы зафиксироали магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца следующие магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 ожидают украинцев 29 мая.
Сейчас прогноз есть до 8 июня.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.