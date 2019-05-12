Україну накрила магнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні ранком Україну накрила магнітна буря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"12 травня астрономи зафіксували магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - повідомили УНН.
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця наступні магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 очікують українців 29 травня.
Наразі прогноз є до 8 червня.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність цього тижня.