Украинца в Беларуси посадили на 3 года за перевоз охотничьего ружья
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Белорусский суд Столинского района Брестской области приговорил гражданина Украины к лишению свободы на три года и три месяца за “незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия”. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.
Как пишет издание, об этом стало известно после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца на родину.
Вместо этого суд посчитал соответствующее ходатайство Министерства юстиции безосновательным из-за того, что в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным. В случае, если Министерство юстиции не будет оспаривать судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.
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Сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси по Брестской области. Приговор был объявлен 8 июня 2017. В ноябре того же года Генеральная прокуратура Беларуси предложила Украине экстрадировать украинца на родину для дальнейшего отбывания наказания.
Как выяснилось в ходе судебного рассмотрения ходатайства Министерства юстиции Украины, гражданин Украины пытался провезти на территорию Беларуси охотничье ружье, которое экспертиза определила как “гладкоствольное огнестрельное оружие”.
Украинца в Беларуси осудили по части первой статьи 333-1 (незаконное перемещение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.
Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила в Днепропетровской области студента из Туниса, который заказывал через интернет-сайт из Нидерландов сладости с наркотической веществом.