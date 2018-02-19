Українця в Білорусі ув'язнили на 3 роки за провезення мисливської рушниці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Білоруський суд Столінського району Брестської області засудив громадянина України до позбавлення волі на три роки і три місяці за “незаконне переміщення через кордон вогнепальної зброї”. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Як пише видання, про це стала відомо після того, як Міністерство юстиції України звернулося до суду для приведення покарання у відповідність з національним законодавством, щоб це стало підставою для екстрадиції українця на батьківщину.
Натомість суд вирішив відповідне клопотання Міністерства юстиції безпідставним через те, що в Україні таке правопорушення є адміністративним, а не кримінальним. У разі, якщо Міністерство юстиції не оскаржувати судове рішення, громадянин України буде відбувати покарання в Білорусі.
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Зараз українець перебуває у виправній колонії № 2 управління Департаменту виконання покарань МВС Білорусі по Брестській області. Вирок був оголошений 8 червня 2017 року. У листопаді того ж року Генеральна прокуратура Білорусі запропонувала Україні екстрадувати українця на батьківщину для подальшого відбування покарання.
Як з’ясувалося в ході судового розгляду клопотання Міністерства юстиції України, громадянин України намагався провезти на територію Білорусі мисливську гвинтівку, яку експертиза визначила як “гладкоствольну вогнепальну зброю”.
Українця в Білорусі засудили за частиною першою статті 333-1 (незаконне переміщення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, Національна поліція України викрила на Дніпропетровщині студента з Тунісу, який замовляв через інтернет-сайт з Нідерландів солодощі з наркотичної речовиною.