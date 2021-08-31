Украинцам сделали уже 9 миллионов прививок от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 9 миллионов прививок, за последние сутки из которых - более 150 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Цитата:
"С начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID19. 150 482 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 августа 2021 года. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы - 99 792 человека", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 982 мобильные бригады, 2899 пунктов прививки; 330 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу - 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 082 122 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Также украинцы делали прививки вакциной Janssen.