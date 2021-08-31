Українцям зробили вже 9 мільйонів щеплень від COVID-19

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"Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19. 150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 982 мобільні бригади, 2 899 пунктів щеплення; 330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio). Також українці робили щеплення вакциною Janssen.