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Украинцам рассказали, как получить компенсацию за травмы из-за неубранного снега

Киев  •  УНН

 • 11522 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Для получения компенсации за травмы из-за неубранного снега, нависшие сосульки и гололед в случае травмирования в Министерстве юстиции советуют фиксировать эти факты и подтверждать полученные травмы документально. Об этом говорится в документе Министерства юстиции Украины, которым располагает УНН.

В Минюсте посоветовали фотографировать место происшествия, где четко было бы видно ненадлежащую очистку от снега, наледи, сосулек с привязкой к местности. В частности, поискать свидетелей, записать их контактные данные, по крайней мере номер телефона, а также поискать видеонаблюдение, если поблизости находится банковское учреждение или магазин, можно будет взять видеозапись с камер наружного наблюдения.

Отмечено, что для документального подтверждения нужно вызвать скорую помощь.

"Требуйте, чтобы было зафиксировано причину (падение на скользком участке), место и время травмирования, можно также записать данные бригады медиков. Также нужно обратиться в травмпункт для диагностики степени травмы, подробно опишите где и при каких обстоятельствах получена травма, получите листок или справку нетрудоспособности", - отметили в Министерстве.

В частности, в Минюсте отметили, что все документы, подтверждающие факт лечения и его стоимость, нужно сохранять.

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Затем, рекомендуется выяснить, кто ответственен за содержание тротуара или дороги, где произошло травмирование, и отправить информационный запрос к местной власти.

"Обратитесь с претензией в учреждение, на обслуживании которого находится этот участок, укажите сумму потраченных средств за лечение, а также за поврежденное имущество, например, разбитый телефон", - добавили в Минюсте.

После этого можно подавать заявление в суд о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, по местонахождению ответчика или по месту жительства, к тому же судебный сбор в таких случаях не уплачивается.

Как сообщал УНН, в центре Киева льдины падают прохожим на головы.

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За два дня от гололеда травмировались более 200 киевлян.

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