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Українцям розповіли, як отримати компенсацію за травми через неприбраний сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Для отримання компенсації за травми через неприбраний сніг, навислі бурулі та ожеледицю у разі травмування в Міністерстві юстиції радять фіксувати ці факти та підтверджувати отримані травми документально. Про це йдеться в документі Міністерства юстиції України, який є у розпорядженні УНН.

У Мін'юсті порадили фотографувати місце події, де чітко було б видно неналежне очищення від снігу, накрижень, бурульок з прив’язкою до місцевості. Зокрема, пошукати свідків, записати їхні контактні дані, принаймні номер телефону, а також пошукати відеоспостереження, якщо поблизу розташована банківська установа чи магазин, можна буде взяти відеозапис із камер зовнішнього спостереження.

Зазначено, що для документального підтвердження потрібно викликати швидку допомогу.

"Вимагайте, щоб було зафіксовано причину (падіння на слизькій ділянці), місце та час травмування, можна також записати дані бригади медиків. Також потрібно звернутися до травмпункту для діагностики ступеня травми, детально опишіть де і за яких обставин отримана травма, отримайте листок чи довідку непрацездатності", - зазначили у Міністерстві.

Зокрема у Мін'юсті наголосили, що всі документи, що підтверджують факт лікування та його вартість, потрібно зберігати.

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Опісля, рекомендується з’ясувати, хто відповідальний за утримання тротуару чи дороги, де сталося травмування, та надіслати інформаційний запит до місцевої влади.

"Зверніться з претензією до установи, на обслуговуванні якої перебуває ця ділянка, зазначте суму витрачених коштів за лікування, а також за пошкоджене майно, наприклад, розбитий телефон", - додали у Мін'юсті.

Після цього можна подавати заяву до суду про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я, за місцезнаходженням відповідача або за місцем проживання, до того ж судовий збір у таких випадках не сплачується.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.

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За два дні від ожеледиці травмувалися понад 200 киян.

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