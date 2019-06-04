Украинцам прогнозируют удешевление клубники и черешни через неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Через неделю-полторы ожидается резкое снижение цены на продукты по всем позициям, начиная от борщового набора и заканчивая фруктами. Об этом в комментарии УНН сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.
"Поскольку пошло насыщения рынка продуктами, то соответственно за неделю - вторую и цены будут падать вниз. Так, например борщевой набор имеет достаточно подешеветь на 50-60 процентов. Относительно сезонных фруктов таких как клубника, то сегодня она стоит 70-80 грн в розницу. При ожидании снижения цены на опт до 25-30 грн, то и цена в розничной торговле должна упасть до границ 40-45 грн за килограмм", - сказал Пензин.
Такая же ситуация и с черешней, поскольку ее везут из Херсона, Запорожской области и Мелитополя, цена на фрукт станет дешевле и доступнее.
Напомним, что эксперт рассказал, что в течение лета будет с ценами на овощи.