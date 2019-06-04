Украинцам прогнозируют удешевление клубники и черешни через неделю

"Поскольку пошло насыщения рынка продуктами, то соответственно за неделю - вторую и цены будут падать вниз. Так, например борщевой набор имеет достаточно подешеветь на 50-60 процентов. Относительно сезонных фруктов таких как клубника, то сегодня она стоит 70-80 грн в розницу. При ожидании снижения цены на опт до 25-30 грн, то и цена в розничной торговле должна упасть до границ 40-45 грн за килограмм", - сказал Пензин.



Такая же ситуация и с черешней, поскольку ее везут из Херсона, Запорожской области и Мелитополя, цена на фрукт станет дешевле и доступнее.



Напомним, что эксперт рассказал, что в течение лета будет с ценами на овощи.