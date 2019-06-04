Українцям прогнозують здешевлення полуниці та черешні через тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Через тиждень-півтора очікується різке зниження ціни на продукти по всіх позиціях, починаючи від борщового набору і закінчуючи фруктами. Про це у коментарі УНН повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин.
"Оскільки пішло насичення ринку продуктами, то відповідно за тиждень – другий і ціни падатимуть вниз. Так, наприклад борщовий набір має достатньо подешевшати на 50-60 відсотків. Щодо сезонних фруктів таких як полуниця, то сьогодні вона коштує 70-80 грн в роздріб. При очікуванні зниження ціни на опт до 25-30 грн, то й ціна в роздрібній торгівлі має впасти до меж 40-45 грн за кілограм", - сказав Пензин.
Така ж ситуація і з черешнею, оскільки її везуть з Херсонщини, Запоріжчини та Мелітополя, ціна на фрукт стане дешевша і доступніша.
Нагадаємо, що експерт розповів, що протягом літа буде з цінами на овочі.