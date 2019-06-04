Українцям прогнозують здешевлення полуниці та черешні через тиждень

"Оскільки пішло насичення ринку продуктами, то відповідно за тиждень – другий і ціни падатимуть вниз. Так, наприклад борщовий набір має достатньо подешевшати на 50-60 відсотків. Щодо сезонних фруктів таких як полуниця, то сьогодні вона коштує 70-80 грн в роздріб. При очікуванні зниження ціни на опт до 25-30 грн, то й ціна в роздрібній торгівлі має впасти до меж 40-45 грн за кілограм", - сказав Пензин.



Така ж ситуація і з черешнею, оскільки її везуть з Херсонщини, Запоріжчини та Мелітополя, ціна на фрукт стане дешевша і доступніша.



Нагадаємо, що експерт розповів, що протягом літа буде з цінами на овочі.