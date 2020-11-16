Украинцам рассказали, как сейчас можно попасть в Словакию

"Оформление и пропуск лиц в пешем порядке осуществляется через пункт пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" с 14 ноября 2020 года. Такие изменения введены в связи с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска "Вельке Слеменце"(с нашей стороны - "Малые Селменцы") и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска "Убля" (с нашей стороны - "Малый Березный")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Ужгород" будут осуществляться с 8:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Транзитный проезд лиц и движение грузового автотранспорта как на въезд, так и на выезд остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.

Напомним, из-за введения комендантского часа в Венгрии, на фоне второй волны распространения COVID-19, в пунктах пропуска на границе с Венгрией начали действовать ограничения.