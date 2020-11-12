Через комендантську годину в Угорщині введено обмеження при перетині кордону в нічний час

“У відповідності до інформації, наданої угорськими прикордонниками, з 21:00 до 06:00 (за київським часом) на території Угорщини починає діяти комендантська година. Обмеження посилено у зв’язку з другою хвилею поширення коронавірусної інфекції на території країни”, - йдеться в повідомленні.

На час дії комендантської години в'їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують:

- до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

- з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів).

Обмеження комендантської години не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. При цьому наголошується, що такі особи обов’язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Додамо, що сьогодні відновили автомобільне сполучення два пункти пропуску з Молдовою.