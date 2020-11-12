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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 29035 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55673 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 75146 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 86508 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96485 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113431 просмотра

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3 марта, 20:50 • 114919 просмотра

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Из-за комендантского часа в Венгрии введены ограничения при пересечении границы в ночное время

Из-за комендантского часа в Венгрии введены ограничения при пересечении границы в ночное время

Киев  •  УНН

 • 18732 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за введения комендантского часа в Венгрии, на фоне второй волны распространения COVID-19, в пунктах пропуска на границе с Венгрией начали действовать ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

"В соответствии с информацией, предоставленной венгерскими пограничниками, с 21:00 до 06:00 (по киевскому времени) на территории Венгрии начинает действовать комендантский час. Ограничения усиленны в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции на территории страны", - говорится в сообщении.

На время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующим:

- к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

- с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

Ограничения комендантского часа не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. При этом отмечается, что такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Добавим, что сегодня восстановили автомобильное сообщение два пункта пропуска с Молдовой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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