На кордоні з Молдовою відновили роботу два пункти пропуску

“Сьогодні, 12 листопада о 08.00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни-Чадир-Лунга”, - зазначили в відомстві.

У ДПСУ повідомили, що про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску "Бесараб’яска", "Чадир Лунга" Держприкордонслужбу України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдови.

Також прикордонники нагадали, що уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (у тому числі "Серпневому" та "Нові Трояни") ще наприкінці травня. Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.

Нагадаємо, що на Донбасі із семи КПВВ досі повноцінно функціонує лише "Станиця Луганська".