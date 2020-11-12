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На границе с Молдовой возобновили работу два пункта пропуска

На границе с Молдовой возобновили работу два пункта пропуска

Киев  •  УНН

 • 15786 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня восстановили автомобильное сообщение два пункта пропуска с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Сегодня, 12 ноября в 08.00 восстановлено автомобильное сообщение в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Бесарабьяска - Серпневе" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга", - отметили в ведомстве.

В ГПСУ сообщили, что о решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска "Бесарабьяска", "Чадыр-Лунга" Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

Также пограничники напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Республикой Молдовой (в том числе "Серпневом" и "Новые Трояны") еще в конце мая. Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

Напомним, что на Донбассе из семи КПВВ до сих пор полноценно функционирует только "Станица Луганская".

Украинские Национальные Новости

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