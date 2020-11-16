Українцям розповіли, як зараз можна потрапити до Словаччини

“Оформлення та пропуск осіб в пішому порядку здійснюється через пункт пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке“ з 14 листопада 2020 року. Такі зміни введені у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску "Велке Слеменце“ (з нашого боку — "Малі Селменці“) та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля” (з нашого боку — “Малий Березний”)“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що контрольні операції щодо осіб та транспортних засобів у пункті пропуску “Ужгород” здійснюватимуться з 8:00 до 20:00 (за київським часом).

Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.

Нагадаємо, через введення комендантської години в Угорщині, на тлі другої хвилі поширення COVID-19, у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною почали діяти обмеження.