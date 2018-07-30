Украинцам пообещали бесперебойные поставки тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Аварий на тепловых сетях станет меньше. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает УНН со ссылкой на сообщение Минрегиона.
“Раньше в ДБН по тепловым сетям были прописаны решения и методики выявления коррозии труб и обработки воды. Но они уже достаточно устаревшие и сегодня на практике нужно более качественное предотвращения возможных аварий. Мы пересмотрели эти нормы и в новых изменениях ДБН ввели необходимость проводить систематический контроль коррозии труб путем установления специальных датчиков контроля за коррозией и внедрения современных методов обработки воды. Это может положительно повлиять на качество предоставления услуг по теплоснабжению, так как количество прорывов и возможных аварий будет уменьшаться”, — сказал Парцхаладзе.
Как уточнил он, такие изменения позволят повысить срок безаварийной эксплуатации трубопроводов и уменьшить затраты на их ремонт.
Согласно изменениям в ДБН, систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов устанавливается благодаря индикаторам внутренней коррозии и с помощью коррозиметров и датчиков скорости коррозии. Для защиты от внутренней коррозии трубопроводов будут применять установки магниевого защиты.
Соответствующее изменение ДБН вступило в действие с 1 июля 2018 года.
Напомним, в пгт. Коцюбинское (Киевская область), г. Смела (Черкасская область) и г. Шепетовка (Хмельницкая область) уровень расчетов за газ теплоснабжающих предприятий является крайне низким. Поэтому эти города могут остаться зимой без газа, а следовательно и без отопления.