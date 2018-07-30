Українцям пообіцяли безперебійне постачання тепла

“Раніше у ДБН щодо теплових мереж були прописані рішення та методики виявлення корозії труб та оброблення води. Але вони вже достатньо застарілі і сьогодні на практиці потрібне більш якісне запобігання можливих аварій. Ми переглянули ці норми та у нових змінах до ДБН ввели необхідність проводити систематичний контроль корозії труб шляхом встановлення спеціальних датчиків контролю за корозією та впровадження сучасних методів оброблення води. Це може позитивно вплинути на якість надання послуг з теплопостачання, так як кількість проривів та можливих аварій буде зменшуватися”, — сказав Парцхаладзе.

Як уточнив він, такі зміни дозволять підвищити строк безаварійної експлуатації трубопроводів та зменшити витрати на їх ремонт.

Згідно зі змінами у ДБН, систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів встановлюється завдяки індикаторам внутрішньої корозії та за допомогою корозиметрів і датчиків швидкості корозії. Для захисту від внутрішньої корозії трубопроводів застосовуватимуть установки магнієвого захисту.

Відповідна зміна до ДБН вступила в дію з 1 липня 2018 року.

Нагадаємо, у смт. Коцюбинське (Київська область), м. Сміла (Черкаська область) і м. Шепетівка (Хмельницька область) рівень розрахунків за газ теплопостачальних підприємств є вкрай низьким. Через це ці міста можуть залишитись без газу, а відтак без опалення.