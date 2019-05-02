Украинцам на выходные обещают дожди и грозы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108586 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112595 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115271 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116059 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145165 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115696 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140478 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145006 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130387 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинцам на выходные обещают дожди и грозы

Киев  •  УНН

 • 33537 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Конец недели в Украине будет дождливым, местами возможны грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в пятницу, 3 мая, днем в Украине, кроме юга, ожидаются небольшие, в западных областях также умеренные дожди, местами грозы.

Что касается выходных, то 4 мая в западных, северных и центральных областях, 5 мая лишь на западе страны кратковременные дожди, грозы.

Температура до конца недели ночью - 5-12°; днем 15-21°, завтра в южной части 4-5 мая в Украине, кроме запада, 19-24°.

В Киевской области завтра небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°.

Напомним, в Украину пришел циклон с Балкан.

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