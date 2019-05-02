Украинцам на выходные обещают дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Конец недели в Украине будет дождливым, местами возможны грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в пятницу, 3 мая, днем в Украине, кроме юга, ожидаются небольшие, в западных областях также умеренные дожди, местами грозы.
Что касается выходных, то 4 мая в западных, северных и центральных областях, 5 мая лишь на западе страны кратковременные дожди, грозы.
Температура до конца недели ночью - 5-12°; днем 15-21°, завтра в южной части 4-5 мая в Украине, кроме запада, 19-24°.
В Киевской области завтра небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°.
Напомним, в Украину пришел циклон с Балкан.