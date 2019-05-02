Українцям на вихідні обіцяють дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кінець тижня в Україні буде дощовим, місцями можливі грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у п'ятницю, 3 травня, вдень в Україні, крім півдня, очікуються невеликі, у західних областях також помірні дощі, окремі грози.
Що стосується вихідних, то 4 травня в західних, північних та центральних областях, 5 травня лише на заході країни короткочасні дощі, грози.
Температура до кінця тижня вночі - 5-12°; вдень 15-21°, завтра у південній частині, 4-5 травня в Україні, крім заходу, 19-24°.
На Київщині завтра невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Нагадаємо, в Україну прийшов циклон з Балкан.