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Украинцам позволили дистанционно открывать счета в банках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальный банк Украины предоставил физическим лицам возможность получать банковские услуги, такие как открытие счета, дистанционно. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Так, механизм удаленной идентификации клиентов банков через систему BankID предусматривает, что впервые идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы. После этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к этой системе.

"Его идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых оно обслуживается (bank-to-bank). Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка", - говорится в сообщении.

В то же время в НБУ отметили, что для предоставления банковских услуг обязательными условиями является выполнение ряда требований финансового мониторинга. Со своей стороны банк обязан сделать так, чтобы его услуги не использовались для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.

Решение НБУ вступает в силу с 5 ноября 2018 года.

Как сообщал УНН, 4 ноября в Украине вступил в силу закон о возобновлении кредитования.

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