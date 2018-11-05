Українцям дозволили дистанційно відкривати рахунки у банках

Так, механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через систему BankID передбачає, що вперше ідентифікація фізичної особи має проводитися за її присутності одним з банків-учасників системи. Після цього ця фізична особа зможе замовляти сервіси та послуги на сайті будь-якої компанії або банку, підключених до цієї системи.

"Її ідентифікація проводитиметься дистанційно на рівні банків, в яких вона обслуговується (bank-to-bank). Це, наприклад, дасть можливість клієнтам банків дистанційно відкривати рахунки без необхідності відвідувати відділення банку", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НБУ відзначили, що для надання банківських послуг обов'язковими умовами є виконання низки вимог фінансового моніторингу. Зі свого боку банк зобов’язаний зробити так, щоб його послуги не використовувалися для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.

Рішення НБУ набуває чинності з 5 листопада 2018 року.

Як повідомляв УНН, 4 листопада в Україні набув чинності закон щодо відновлення кредитування.