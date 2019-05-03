Украинский дали советы относительно путешествий в Тунис

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам, которые планируют совершить путешествие в Тунисскую Республику, учитывать существующие в этой стране риски, связанные с безопасностью, а также предупреждают об ограниченных возможностях по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса со стороны дипломатов. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, передает УНН.