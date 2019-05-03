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Украинский дали советы относительно путешествий в Тунис

Киев  •  УНН

 • 13080 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам, которые планируют совершить путешествие в Тунисскую Республику, учитывать существующие в этой стране риски, связанные с безопасностью, а также предупреждают об ограниченных возможностях по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса со стороны дипломатов. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, передает УНН.

“В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски, связанные с безопасностью и обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе”, - отметили в департаменте.

Украинцам, которые находятся на территории Тунисской Республики, настоятельно советуют проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступать в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам.

Кроме того, в МИД призывают всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе, неуклонно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов, а также по возможности иметь при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора мобильной связи.

Дипломаты призывают не оставлять без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности, максимально ограничить передвижения в ночное время.

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Украинцам советуют воздержаться от поездок в тунисские вилайеты (административная единица — ред.) Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Кайруан, Татавин, Меденин, а также в приграничные с Ливией и Алжиром территории.

При желании осуществить туристическую поездку по стране, в Департаменте советуют выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам в сопровождении представителя туроператора или компании, организующей экскурсию.

В МИД также призвали при выборе места отдыха отдавать предпочтение отелям, расположенным в крупнейших туристических центрах страны (Тунис, Хаммамет, Сус, Магдия, Набель, Монастир, Табарка, Тозер, остров Джерба и т.д.).

“МИД Украины имеет ограниченные возможности по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса, поскольку выезд украинских дипломатов в эти регионы возможен только после получения разрешения от местного внешнеполитического ведомства”, — отмечают в министерстве.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы безопасности и жизни граждан Украины советуют безотлагательно обращаться в правоохранительные органы Туниса и в Посольство Украины в Тунисской Республике.

Как сообщал УНН, ранее в МИД дали советы Украинский в связи с террористическими актами в Шри-Ланке.

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