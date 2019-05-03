Українцям дали поради щодо подорожей до Тунісу

«У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо. Слід також враховувати, що триваючий збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі», - наголосили в департаменті.

Українцям, які перебувають на території Туніської Республіки, настійно радять виявляти підвищену пильність та обережність, утримуватися від відвідування місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, не вступати у суперечки з місцевим населенням з релігійних та соціально-політичних питань.

Крім того, в МЗС закликають завжди мати при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в Тунісі, неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів, а також за можливістю мати при собі мобільний телефон із сім-карткою місцевого оператора мобільного зв’язку.

Дипломати закликають не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки, максимально обмежити пересування у нічний час.

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Українцям радять утриматися від поїздок до туніських вілаєтів (адміністративна одиниця – ред..) Кассерін, Кеф, Сіді Бузід, Кбілі, Дуз, Кайруан, Татауін, Меденін, а також в прикордонні з Лівією та Алжиром території.

У разі бажання здійснити туристичну подорож країною, у Департаменті радять обирати групові екскурсії за класичними маршрутами та у супроводі представника туроператора або компанії, що організовує екскурсію.

У МЗС також закликали при виборі місця відпочинку надавати перевагу готелям, розташованим в найбільших туристичних центрах країни (міста Туніс, Хаммамет, Сус, Магдія, Набель, Монастір, Табарка, Тозер, острів Джерба тощо).

«МЗС України має обмежені можливості щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації за участю громадян України в окремих регіонах Тунісу, оскільки виїзд українських дипломатів до цих регіонів можливий лише після отримання дозволу від місцевого зовнішньополітичного відомства», - наголошують в міністерстві.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози безпеці та життю громадянам України радять невідкладно звертатися до правоохоронних органів Тунісу та до Посольства України в Туніській Республіці.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС дали поради Українцям у зв'язку з терористичними актами у Шрі-Ланці.