Українцям дали поради щодо подорожей до Тунісу

ukru
22 березня, 17:51 • 75171 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 118623 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 102616 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 102529 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 85133 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101309 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151053 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167881 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154778 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246203 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
39 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 29559 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 53528 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 41044 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 41839 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 53858 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 162855 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246207 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209483 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194339 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 160976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 56286 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 52920 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 68649 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 48880 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 80746 перегляди
Актуальне
Українцям дали поради щодо подорожей до Тунісу

Українцям дали поради щодо подорожей до Тунісу

Київ • УНН

 • 13081 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України рекомендують громадянам, що планують здійснити подорож до Туніської Республіки, зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, а також попереджають про обмежені можливості щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації за участю громадян України в окремих регіонах Тунісу з боку дипломатів. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook, передає УНН.

«У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо. Слід також враховувати, що триваючий збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі», - наголосили в департаменті.

Українцям, які перебувають на території Туніської Республіки, настійно радять виявляти підвищену пильність та обережність, утримуватися від відвідування місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, не вступати у суперечки з місцевим населенням з релігійних та соціально-політичних питань.

Крім того, в МЗС закликають завжди мати при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в Тунісі, неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів, а також за можливістю мати при собі мобільний телефон із сім-карткою місцевого оператора мобільного зв’язку.

Дипломати закликають не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки, максимально обмежити пересування у нічний час.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сезон прогулянок і пікніків: лікар розповів, що робити при укусах комах

Українцям радять утриматися від поїздок до туніських вілаєтів (адміністративна одиниця – ред..) Кассерін, Кеф, Сіді Бузід, Кбілі, Дуз, Кайруан, Татауін, Меденін, а також в прикордонні з Лівією та Алжиром території.

У разі бажання здійснити туристичну подорож країною, у Департаменті радять обирати групові екскурсії за класичними маршрутами та у супроводі представника туроператора або компанії, що організовує екскурсію.

У МЗС також закликали при виборі місця відпочинку надавати перевагу готелям, розташованим в найбільших туристичних центрах країни (міста Туніс, Хаммамет, Сус, Магдія, Набель, Монастір, Табарка, Тозер, острів Джерба тощо).

«МЗС України має обмежені можливості щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації за участю громадян України в окремих регіонах Тунісу, оскільки виїзд українських дипломатів до цих регіонів можливий лише після отримання дозволу від місцевого зовнішньополітичного відомства», - наголошують в міністерстві.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози безпеці та життю громадянам України радять невідкладно звертатися до правоохоронних органів Тунісу та до Посольства України в Туніській Республіці.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС дали поради Українцям у зв'язку з терористичними актами у Шрі-Ланці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,002.72