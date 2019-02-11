Украинский признали лучшим игроком месяца мира в покер
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Роман “RomeoPro” Романовский был признан лучшим среди покерных игроков по итогам января месяца по версии “PocketFives”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Cardmates”.
Украинский покерист сыграл 215 игр за этот месяц и заработал 4522 очков. Наш соотечественник на 388 баллов опередил ближайшего конкурента.
Отмечено, что за всю свою карьеру Романовский заработал больше 11 млн. долл. в покере. В своем благотворительном марафоне покерист уже заработал 1,3 млн. долл. Первоначальной целью покериста было собрать 400 тыс. долл. на благотворительность. После выполнения этого Роман увеличил цель в 2 млн.
Также добавим, Романовский сообщил, что собирается закончить карьеру, в момент когда соберет нужную сумму (2 млн).