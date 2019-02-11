Українця визнали кращим гравцем місяця світу у покер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Роман “RomeoPro” Романовський був визнаний найкращим серед покерних гравців за підсумками січня місяця по версії “PocketFives”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Cardmates”.
Український покерист зіграв 215 ігор за цей місяць і заробив 4 522 очок. Наш співвітчизник на 388 балів обігнав найближчого конкурента.
Зазначено, що за всю свою кар’єру Романовський заробив більше 11 млн. дол. в покері. У своєму благодійному марафоні покерист вже заробив 1,3 млн. дол. Початкова мета покериста була зібрати 400 тис. дол. на благодійність. Після виконання цього Роман збільшив мету до 2 млн.
Також додамо, Романовський повідомив, що збирається закінчити кар’єру, в момент коли збере потрібну суму (2 млн).