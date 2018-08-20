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Украинца в РФ посадили из-за символики "Правого сектора"

Киев • УНН

 • 12343 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В отношении украинца Романа Терновского вступил в силу приговор, согласно которому он осуждается на 2 года и 3 месяца за изготовление символики "Правого сектора" и участие в "антироссийских митингах" на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ в понедельник, передает УНН.

Украинца в РФ посадили из-за символики "Правого сектора"

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины Роману Терновскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сказано в сообщении СК.

СК утверждает, что Терновский в 2015-2016 годах на территории Украины организовывал изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации.

По версии следствия, Терновский 15 февраля 2016 года участвовал в митинге в районе пункта пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе в Харьковской области, на котором блокировалось движение грузовиков в сторону России.

Напомним, в РФ заочно арестовали россиянина за причастие к "Правому сектору".

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