Українця у РФ посадили через символіку "Правого сектору"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Щодо українця Романа Тернівського вступив у силу вирок, згідно з яким він засуджується на 2 роки і 3 місяці за виготовлення символіки "Правого сектору" і участь в "антиросійських мітингах" на території України. Про це повідомляється на офіційному сайті СК РФ в понеділок, передає УНН.
"Докази, зібрані Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації, визнані судом достатніми для винесення вироку громадянину України Роману Тернівському. Він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в діяльності екстремістської організації)", - сказано в повідомленні СК.
СК стверджує, що Тернівський у 2015-2016 роках на території України організовував виготовлення і поширення атрибутики з символікою "Правого сектору", а також брав участь в публічних акціях, спрямованих проти інтересів Російської Федерації.
За версією слідства, Тернівський 15 лютого 2016 року брав участь в мітингу в районі пункту пропуску "Гоптівка" на російсько-українському кордоні в Харківській області, на якому "блокувався рух вантажівок в сторону Росії".
Нагадаємо, у РФ заочно заарештували росіянина за причетність до "Правого сектору".