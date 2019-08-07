Украинца подозревают в финансировании "Самообороны Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Правоохранительные органы АР Крым сообщили о подозрении гражданину Украины, который причастен к финансированию "Самообороны Крыма". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики.
"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве получено достаточно доказательств для сообщено гражданину Украины Н. о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале-марте 2014 года гражданин финансировал непредвиденное законами Украины вооруженное формирование "Самооборона Крыма".
Также установлено, что указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, расположенные в поселке Чонгар, Генического района Херсонской области, в пользование так называемым самообороновцам и спецслужбам РФ, для организации их штаба и места жительства.
Напомним, прокуратура АР Крым сообщила гражданину Сербии подозрение за участие в "самообороне Севастополя".