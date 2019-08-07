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Українця підозрюють у фінансуванні "Самооборони Криму"

Українця підозрюють у фінансуванні "Самооборони Криму"

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронні органи АР Крим повідомили про підозру громадянину України, що причетний до фінансування "Самооборони Криму". Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Автономної Республіки.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів для повідомлено громадянину України Н. про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року громадянин фінансував непередбачене законами України збройне формування "Самооборона Криму".

Також, встановлено, що вказаний громадянин надавав приміщення готелю та кафе, що розташовані у селищі Чонгар, Генічеського району, Херсонської області, у користування так званим самообронівцям та спецслужбам РФ, для організації їх штабу та місця проживання.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила громадянину Сербії підозру за участь в "самообороні Севастополя".

Українські Національні Новини

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