Українця підозрюють у фінансуванні "Самооборони Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронні органи АР Крим повідомили про підозру громадянину України, що причетний до фінансування "Самооборони Криму". Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Автономної Республіки.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів для повідомлено громадянину України Н. про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у лютому-березні 2014 року громадянин фінансував непередбачене законами України збройне формування "Самооборона Криму".
Також, встановлено, що вказаний громадянин надавав приміщення готелю та кафе, що розташовані у селищі Чонгар, Генічеського району, Херсонської області, у користування так званим самообронівцям та спецслужбам РФ, для організації їх штабу та місця проживання.
Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила громадянину Сербії підозру за участь в "самообороні Севастополя".