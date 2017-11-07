Украинец назван лучшим европейским баскетболистом перед стартом NCAA

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2225 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64486 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132908 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108540 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110997 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108913 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101533 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106107 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102841 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147763 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец назван лучшим европейским баскетболистом перед стартом NCAA

Украинец назван лучшим европейским баскетболистом перед стартом NCAA

Киев  •  УНН

 • 16330 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Баскетболист молодежной сборной Украины Святослав Михайлюк получил высокую оценку перед стартом сезона в студенческой лиге США (NCAA), сообщает УНН со ссылкой на издание BallinEurope.

Черкасчанин, который защищает цвета команды "Канзас Джейхокс", признан лучшим представителем Европы в своем дивизионе.

"Святослав Михайлюк безусловно является лучшим европейским проспектом, играющего в NCAA в этом сезоне. Михайлюк должен получить прочную роль лидера команды после снятия своей кандидатуры с драфта НБА 2017 года", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что средняя статистика украинца в прошлом сезоне составила - 9,8 очков, 3,0 подбора, 1,3 передачи, 0,9 перехвата за 27,3 минуты проведенные на паркете.

Как сообщал УНН, Михайлюка выбирали в прошлом сезоне в символическую сборную конференции Big 12 в NCAA.

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