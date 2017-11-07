Украинец назван лучшим европейским баскетболистом перед стартом NCAA

Черкасчанин, который защищает цвета команды "Канзас Джейхокс", признан лучшим представителем Европы в своем дивизионе.

"Святослав Михайлюк безусловно является лучшим европейским проспектом, играющего в NCAA в этом сезоне. Михайлюк должен получить прочную роль лидера команды после снятия своей кандидатуры с драфта НБА 2017 года", - говорится в публикации.

Стоит отметить, что средняя статистика украинца в прошлом сезоне составила - 9,8 очков, 3,0 подбора, 1,3 передачи, 0,9 перехвата за 27,3 минуты проведенные на паркете.

Как сообщал УНН, Михайлюка выбирали в прошлом сезоне в символическую сборную конференции Big 12 в NCAA.