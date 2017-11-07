Українця названо кращим європейським баскетболістом перед стартом NCAA

Черкасця, який захищає кольори команди "Канзас Джейхокс", визнано найкращим представником Європи у своєму дивізіоні.

"Святослав Михайлюк безумовно є найкращим європейським проспектом, що грає в NCAA у цьому сезоні. Михайлюк повинен отримати міцну роль лідера команди після зняття своєї кандидатури з драфту НБА 2017 року", - сказано у публікації.

Варто відзначити, що середня статистика українця в минулій кампанії склала - 9,8 очок, 3,0 підбирання, 1,3 передачі, 0,9 перехоплень за 27,3 хвилини проведені на паркеті.

Як повідомляв УНН, Михайлюка обирали в минулому сезоні до символічної збірної конференції Big 12 в NCAA.