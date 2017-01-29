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Украинцев задержали на Волыни во время попытки переправить лошадей через границу

Украинцев задержали на Волыни во время попытки переправить лошадей через границу

Киев • УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Вчера ночью пограничники отдела "Пища" Луцкого отряда предотвратили незаконное перемещение семи лошадей через государственную границу из Украины в Беларусь вне пункта пропуска. Были задержаны трое украинцев. Об этом проинформировали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, сообщает УНН.

Оперативную информацию о возможном нарушении границы с целью незаконного перемещения скота накануне получили сотрудники оперативных подразделений пограничного ведомства. Это направление было усилено дополнительными пограничными нарядами. В результате около 2 часов ночи был обнаружен грузовой автомобиль с лошадьми и легковушка, на какой местный житель их сопровождал.

Три человека подвезли в приграничье в специальном грузовике для перевозки скота 7 лошадей и планировали дальше пешком, чтобы не привлекать внимания, перевести лошадей через границу с целью реализации в соседней стране. Однако нарушители были задержаны охранниками границы.

Сейчас задержанных граждан Украины за попытку незаконного пересечения государственной границы ожидает рассмотрение административного дела в суде. Также устанавливается круг всех причастных к противоправной деятельности лиц.

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