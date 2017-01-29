Українців затримали на Волині під час спроби переправити коней через кордон

Оперативну інформацію про можливе порушення кордону з метою незаконного переміщення худоби напередодні отримали співробітники оперативних підрозділів прикордонного відомства. Цей напрямок був посилений додатковими прикордонними нарядами. В результаті близько 2-ї години ночі було виявлено вантажний автомобіль з кіньми та легковик, яким місцевий мешканець їх супроводжував.

Троє осіб підвезли у прикордоння у спеціальній вантажівці для перевезення худоби 7 коней та планували далі пішки, щоб не привертати уваги, перевести коней через кордон з метою реалізації в сусідній країні. Однак порушники були затримані охоронцями кордону.

Наразі затриманих громадян України за спробу незаконного перетинання державного кордону очікує розгляд адміністративної справи в суді. Також встановлюється коло всіх причетних до протиправної діяльності осіб.