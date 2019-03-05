Украинцев предупредили о сильных порывах ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник, 5 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 5 марта на большей части территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
Напомним, по Украине 5 марта ожидается небольшой дождь.
Температура днем 6-11°, в южной части местами 13-15°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° тепла.