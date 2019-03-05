Українців попередили про сильні пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українців попередили про сильні пориви вітру у вівторок, 5 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 5 березня на більшій частині території України пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, по Україні 5 березня очікується невеликий дощ.
Температура вдень 6-11°, у південній частині місцями 13-15°; на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.