Украинцев предупредили о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине до начала следующей недели будет удерживаться самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 12-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в ведомстве.
В Киеве и Киевской области 12-16 сентября, как отмечается, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 12 сентября в Украине до 29 градусов тепла.