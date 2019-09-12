Сьогодні в Україні до 29 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні у четвер, 12 вересня, очікується погода без опадів, температура повітря підніметься до 29 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 вересня в Україні без опадів. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 24-29°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в Приазов'ї та Криму - північно-східний, 5-10 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, за даними синоптиків, цього тижня в Україні очікується зниження денної температури до 18-23°.