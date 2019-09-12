Сегодня в Украине до 29 градусов тепла

"12 сентября в Украине без осадков. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 12-17°", - отметили синоптики.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье и Крыму - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

Напомним, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине ожидается снижение дневной температуры до 18-23°.